AÏN SIDI CHERIF : 2 voleurs s’emparent de 50 millions d’un domicile

Un domicile sis dans la commune d’Aïn Sidi Cherif a été cambriolé par deux délinquants, qui se sont emparés d’une somme d’argent estimée à 50 millions de centimes, a-t-on appris de sources concordantes. Les voleurs ont profité de l’absence de la famille qui s’est rendue pour assister à l’enterrement d’un proche. Ces derniers ont pénétré à l’intérieur de la maison, où ils ont mis la main sur la somme d’argent précité qui était bien dissimilée dans l’une des chambres. Alertés par le père de la famille, les éléments de la police se sont déplacés sur le lieu pour enquêter sur les circonstances de ce vol et identifier et arrêter les mis en cause pour les présenter devant

la justice.