AIN NOUISSY : Réalisation d’un projet d’électrification en énergie renouvelable

La commune d’Ain Nouissy a bénéficié d’un projet d’électrification en énergie renouvelable qui est en cours de réalisation. Déjà une partie de cette énergie solaire illumine une grande partie de l’axe reliant le centre urbain au collège d’enseignement moyen Chahid Doubi Laid. Cette nouvelle technique des énergies renouvelables est devenue une réalité dans la wilaya de Mostaganem. En effet, une entreprise privée est sur le terrain qui a réalisé 99 poteaux sur lesquels sont installés des luminaires dans lesquels sont intégrés des batteries emmagasinant l’énergie solaire. Un lampadaire coute plus cher dont l’installation est simple, sa maintenance nécessite uniquement la rechange de batteries. Il ne demande ni câble, ni raccordement, ni fosse, ni autres. L’efficacité énergétique passe par une consommation rationnelle d’énergie. Toutefois, les autorités locales doivent jouer un rôle important en terme de renouvelable et d’efficacité énergétique d’autant plus la consommation des communes en constante augmentation. Pour ce faire, les communes doivent rationnaliser l’énergie électrique en attendant la généralisation des énergies renouvelables dans notamment les mosquées, les écoles, les administrations et l’éclairage public. Cette entreprise a matérialisé des installations à la cité Kharrouba Mostaganem, à Ain Sidi Chérif aux alentours du centre d’enfouissement et à Ain Nouissy. Cependant, le renouvelable constitue une alternative pour les collectivités locales qui croulent sous les dettes dont le taux est à 60% du montant global de la facture de la Sonelgaz.