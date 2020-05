AIN NOUISSY (MOSTAGANEM) : Un jeune porté disparu retrouvé pendu dans la forêt

Du coup, la nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre, du bouche à oreille mais surtout à travers les réseaux sociaux de Facebook. L’information appuyée par vidéo, image et texte a été relayée par de nombreux groupes et pages Facebook dans l’espoir qu’il soit retrouvé et qu’il soit mis au suspens qui entretient une vive inquiétude chez sa mère, sa famille, proches. Dès le vendredi, une vaste opération de recherche à été entamée par divers citoyens de Aïn Nouissy, qui se sont retrouvés vers 13h30 au niveau du stade des "Pins" (Z'nin) d'où ils ont pris le départ. Pour autant tous les bénévoles de cette opération de recherche forestière ont eu l'intelligence et la sagesse d'avoir observé les mesures de protection sanitaires qui sont en vigueur, ce qui dénote un haut niveau de citoyenneté, par ailleurs. Aussi, la nouvelle de la découverte du jeune "Noureddine",mort par pendaison, dans la forêt de "Hamadid" (Aïn Nouissy) n'a pas manqué de jeter un grand émoi chez les populations de la région qui ne comprennent pas ce drame qui est venu endeuiller une famille paisible et emporter un garçon sans histoires, habituellement sympathique et apprécié par ceux qui l'on connu. Pour le moment, on croit savoir que cette affaire a été prise en charge par les services sécuritaires compétents, lesquels ont immédiatement ouverts une enquête afin de déterminer les circonstances qui en sont à la base.