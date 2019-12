AIN NOUISSY – MOSTAGANEM : Que reste-t-il de l’ancienne briqueterie ?

L’usine de la briqueterie de l’ex-Somaco, réalisée dans les années 80 fabriquait de la brique issue de la nature du sol de cette localité, existant dans différentes zones argileuses, est aujourd’hui abandonnée, il ne reste de cette fabrique que la carcasse. Cette structure se trouve sur un terrain agricole potentiellement fertile face à la cité Noureddine, dans la commune d’Ain Nouissy. Notons qu’il y a une autre briqueterie privée qui est en service. La briqueterie abandonnée se situant sur un terrain d’une exploitation agricole, pourrait bien être remplacée par une autre unité industrielle. Malheureusement, l’APC n’a pu être à la hauteur et créer de la valeur ajoutée. Pour rappel, auparavant, il y avait une autre société productrice de briques et de tuiles, surplombant la cité des thermes, sise à Hai belle vue qui a été délaissée. Autrefois, ces deux briqueteries employaient plus d’une centaine de travailleurs. Ces industries doivent être cédées aux opérateurs économiques pour les mettre en production tout d’abord, réduire le chômage par l’embauche de la main d’œuvre et aussi générer de la valeur ajoutée pour renflouer les caisses de la recette communale.