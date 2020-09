AIN NOUISSY (MOSTAGANEM) : Les ordures envahissent la cité El Hadayek

Les habitants de la « cité El Hadayek » à Ain Al-Nouissy, appellent les autorités communales à intervenir d'urgence pour enlever la saleté qui a envahi les rues et s'est accumulée au centre du quartier en question. Les habitants du quartier ont exprimé leur mécontentement face à la situation dans laquelle les routes et les trottoirs du quartier ont été transformés en dépotoirs à ciel ouvert, par des personnes qui n’ont aucun respect pour l’environnement immédiat. Les tas d’ordures qui jonchent sur le sol sont un foyer pour toutes sortes d’animaux errant, pour la plupart porteurs de maladies susceptibles de contaminer. En plus, elles constituent un milieu favorable à la prolifération de divers insectes nuisibles dont des moustiques et ce, outre le fait que ces déchets ménagers sont responsables d’émission de mauvaises odeurs incommodantes pour beaucoup de personnes sensibles ,en particulier avec les températures élevées. Les résidents de la Cité « El Hadayek » ont exprimé leur mécontentement face à l’irrégularité de la collecte des ordures par les travailleurs du nettoyage des services communaux. Les ordures s'entassent dans tous les coins et tous les coins de la cité au vu et au su de tout le monde sans que personne ne puisse avoir le courage de s’élever contre cette situation, ceux qui en sont les auteurs et ceux qui ont la responsabilité de la défense des droits élémentaires des citoyens à vivre dignement dans un milieu de propreté acceptable. En ce sens, les citoyens habitant la « Cité el Hadayek », de Aïn-Nouissy ,interpellent les autorités locales à intervenir rapidement pour mettre fin à l’incivisme caractérisé de certains et les invitent à faire le nécessaire pour engager une large opération de nettoyage et de désinfection sur les lieux, en question par mesure de prévention sanitaire contre d’éventuelles maladies.