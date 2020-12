AIN NOUISSY (MOSTAGANEM) : Les habitants demandent un autre bureau Poste

Compte tenu des perspectives de développement socio-économique notamment, la croissance qui sera induite par la proximité de la zone d’activités de Haciane et ses environs, il est incontestable que cette daïra est appelée à développer divers secteurs de services, notamment celui des postes et télécommunication. La pression de la demande en services s’est faite sentir depuis quelques années déjà et les habitants, commencent à éprouver de la gêne avec une infrastructure dépassée par le nombre .En ce sens, de l’avis de ses habitants, Aïn-Nouissy gagnerait à répondre à la demande croissante en services nécessaires à l’accompagnement de sa croissance et son développement, de manière à éviter des blocages potentiellement préjudiciables comme sont nombreux à le penser. Jaloux et soucieux au sujet de l’avenir de leur daïra, beaucoup sont les citoyens de Aïn Nouissy qui estiment qu’il lui faut prévoir d’ores et déjà un projet de construction d’une 2eme agence des postes et télécommunications qui pourrait être une structure de taille à s’inscrire dans le futur proche. Dans cette perspective, les citoyens usagers de la daïra de Aïn-Nouissy indiquent que la demande de ce projet s’inscrit judicieusement, en droite ligne dans la conformité avec les normes qui sont en vigueur, dans les Secteur des Postes et télécommunications, lesquelles prévoient la construction de centres postaux dans les localités où la population dépasserait les 15000 habitants, disent-ils. A ce sujet, il y a des citoyens d’Ain-Nouissy qui interpellent les autorités locales et la direction des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem à prendre en considération cette proposition en vue de lancer une étude sur l’opportunité d’envisager la construction d’une nouvelle structure des PTT.