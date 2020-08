AIN NOUISSY (MOSTAGANEM) : Les habitants demandent le retour du marché hebdomadaire de la rue de la pinède

Le marché couvert de la commune de Ain Nouissy a été inauguré il y a des années de cela, mais, il a été abandonné par les marchands du fait qui ne répond pas aux exigences de cette activité. Les marchands ont déserté les lieux pour exposer leur marchandise en dehors de cet espace commercial en face de la rue commerçante. Face à cette situation, les responsables locaux ont délogé les marchands des fruits et les légumes dans un endroit exigu entre le mur dorsal des locaux commerciaux et la murette de l’ancien marché hebdomadaire dans des abris de fortune. Ce marché du centre urbain fut généré une recette importante par an à l’APC. Notons que les élus locaux du mandat précédant ont opté pour la réalisation d’un marché des fruits et légumes à l’extérieur du centre urbain, avec une enveloppe financière conséquente, car il est peu fréquenté par les marchants et par les consommateurs du fait qu’il se trouve à l’extérieur du village, même loin pour ces derniers. La manne financière avait couvert une clôture en parpaing. Toutefois, cette réalisation n’apporte rien à la localité en matière de financement. Par conséquence, les marchands des fruits et légumes et autres négociants de la région à la marchandise diverse, demandent que le marché soit restitué à l’endroit où il était, précisément à la rue de la pinède attenant au stade municipal de jadis, source de valeur ajoutée à la commune qui a fort besoin de la ressource financière pour renflouer ses caisses en ces moments difficiles.