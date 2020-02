AIN NOUISSY (MOSTAGANEM) : Elimination d’une culture, irriguée avec des eaux usées

Dans un moment où le monde est en proie au dangereux « coronavirus » parti de la Chine, certains agriculteurs de chez nous, appâtés par le gain facile et ne mesurant pas le risque d’une catastrophe sanitaire, se permettent de braver l’interdit et de porter atteinte à la santé publique. La réaction des autorités n’a pas tardé à se manifester par une décision de M. le wali de la wilaya de Mostaganem, instruisant Mme Kattaf farida, la cheffe de daïra de Ain Nouissy , Kattaf Farida d’ ordonner ,ce mercredi 05 février 2020, la destruction de cultures de produits agricoles qui ont été identifiées et signalées déjà par les services de la Santé de la wilaya. Le président de l’assemblée populaire communale d’El Haciane et l’agent communal de la protection sanitaire ont assisté à cette opération de destruction des cultures sous serre, irriguées aux eaux usées qui sont non seulement dangereuses pour la santé des consommateurs, mais aussi pourraient contribuer à la propagation de microbes pathogènes susceptibles d’engendrer une catastrophe sanitaire. A noter que cette opération a eu lieu le même jour du 05 février 2020,à proximité de la route nationale N°11,dans la région de la commune de Aïn-Noussy .Par ailleurs, rappelons que cette affaire déclenchée grâce à la vigilance du Technicien des services de la santé relevant de l’entreprise publique de la santé de proximité de Mostaganem qui a constaté le flagrant délit d’irrigation illicite d’une culture agricole, sous plastique, avec de l’eau impropre en provenance des rejets d’égouts .Aussitôt, les autorités locales et à leur tête la cheffe de la Daïra de Aïn-Nouissy, ont été alertées avec des preuves à l’appui laquelle, a mis en branle la procédure de lutte contre ce phénomène d’utilisation criminelle des eaux usées dans l’irrigation de cultures agricoles destinées à la consommation avec tous les risques de catastrophe sanitaire que cela comporte.