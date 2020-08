AIN NOUISSY (MOSTAGANEM) : 2 ans de retard pour le projet d’assainissement du douar Amaria

Selon les habitants du douar « Amaria », dans la commune de Ain Nouissy , le projet d’assainissement des eaux usées desservant leur localité, a été lancé pour la réalisation d’un réseau d’une distance de 900 mètres non achevée. Ce dernier accuse un retard depuis plus de deux ans. Il semble que le problème est celui du rejet des eaux usées du douar, dans le ravin séparant ledit douar au groupement familial, « Guitarni ». Cette démarche n’a pas été retenue par le fait que ces eaux usées se déversent sur les terres agricoles. Notons que ce projet nécessite une enveloppe financière conséquente pour qu’il soit concrétisé car, il demande un réseau d’assainissement devant relier le douar, Amaria à Haciane en passant par, Harartha, jusqu’à Oued Thin, lieu de déversement des eaux usées. Ce qui permettra à cette zone d’ombre de matérialiser son projet d’assainissement, en raccordant les 150 familles vivant dans ce douar au réseau des eaux usées, longtemps attendu qui avait retardé la relance des opérations d’aménagement des routes et des ruelles, en bitume. Par ailleurs, les citoyens de cette zone d’ombre ont besoin de s’abreuver en eau potable régulièrement. Ce liquide précieux demeure insuffisant pour approvisionner toute cette zone rurale. En ce sens , les habitants sollicitent les services de l’ADE ou la direction des ressources en eau de leur accorder la mise en service des deux puits fermés, se trouvant dans les parages pour renforcer le réseau d’eau potable ou au moins les utiliser, comme appoint en cas de perturbation, une fois que les services concernés mènent une enquête sur les raisons du manque d’eau.