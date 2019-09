AIN NOUISSY : Le jardin public dans un état de dégradation avancée

Face à cette situation, les citoyens se plaignent de l’état du seul espace que dispose la commune d’Ain Nouissy des équipements abandonnés sont devenus presque inutilisables, par manque d'entretien, se trouve actuellement dans un état de dégradation vu l’insalubrité qui règne à l’intérieur de ce parc où plusieurs bouteilles et autres détritus jonchent le sol, il est devenu purement et simplement une décharge à ciel ouvert. Une mère de famille nous dira à ce propos : « pour éviter que mes petits viennent ici, je suis obligée de les emmener chaque vendredi au parc d'attraction de Mostaland. Avec deux enfants et un petit salaire à la maison, ce n'est pas vraiment facile… ». Ceci dit, cet espace est sous-dimensionné et ne peut à lui seul accueillir les dizaines, voire les centaines de familles à la recherche d’espaces de loisirs, notamment les familles, ne trouvent pas vraiment où se distraire ou tout simplement changer d’air. Pour la frange juvénile, on s’ennuie à mourir, particulièrement en été. À part les quelques tournois de foot organisés ici et là, le quotidien de beaucoup de jeunes de la commune est morose. Pourtant, la commune dispose de merveilleux sites pouvant accueillir des infrastructures de loisirs (parc d’attractions, espaces de jeu…). Le citoyen, très demandeur de loisirs, ne trouve nulle part où aller pour s’amuser et changer d’air”, a déploré un jeune. “Toutes les familles ont des enfants qui ont besoin de profiter de leur enfance en jouant et en s’amusant. Mais ici il n’y a pas où aller. Certaines familles partent à la ville de Mostaganem, où bien ils se rendent vers les plages pour s’offrir des moments d’évasion. Les autorités concernées doivent remédier à ce manque de moyens”, déclare une mère au foyer. Toutefois, on dirait qu’un tsunami est passé par ce jardin, seul espace que dispose la commune au centre urbain pour que les citoyens puissent se reposer, se détendre et respirer de l’air frais. Malheureusement, il a été abandonné. Notons que cet enclos environnemental est composé de pins d’Alep.