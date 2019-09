AIN NOUISSY : La quinzaine économique est de retour

La foire commerciale élit domicile dans la daïra d’Ain Nouissy dans un vaste espace agricole attenant au stade municipal de football. Elle a ouvert ses portes, mercredi dernier. En effet, les négociants ferment l’œil sur cette quinzaine économique que si elle rapporte vraiment de la valeur ajoutée à la recette communale pour renflouer les caisses de la commune dont celle-ci nécessite de l’argent afin d’avoir une plus value consistante pour mieux gérer les affaires de la collectivité locale. Du coup , les commerçants de la daïra disent que la présence de cette quinzaine économique influe négativement sur notre activité commerciale en matière de recettes .En cette circonstance commerciale, un chapiteau a été érigé composé d’une vaste tente et de plusieurs stands dans lesquels des produits notamment des draps, couvertures, tapis, rideaux, ustensiles de cuisine, des vêtements, manège pour enfants, des vêtements, des produits pour mariage, confiseries et autres objets divers. Les visiteurs sont venus de toute la région, notamment de Hassi Mameche, Ain Sidi Chérif, Stidia, Fornaka, Hacine, Ain Nouissy et autres à la découverte les bonnes affaires, puisque les prix sont accessibles et à bon marché. L’entrée a été fixée à 20 dinars, par personne.