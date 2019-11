AIN NOUISSY : L’érosion menace d’effondrement une école

L’école primaire ‘’Hamiani Lakhdar’’ d’Ouled Hamdane située dans la commune d’Ain Nouissy se trouve jouxtant le ravin d’une profondeur de 6 mètres, conduisant les eaux pluviales venant du douar Boukordel, relevant de la localité de Hassi Mameche. En effet, vue cette situation, certains parents d’élèves tirent la sonnette d’alarme pour que les responsables du secteur de l’éducation interviennent pour régler ce problème afin de sécuriser cet espace du savoir réalisé dans les années soixante. Notons que le ravin érodé qui se trouve à 0,60 m du mur de clôture, menace d’effondrement cette école primaire, laquelle est composée de 8 classes en dur et une autre en préfabriqué. Un des habitants de cette contrée, a souhaité que les services de la conservation des forêts coopèrent à consolider ce ravin par des opérations de gabionnage pour que l’érosion ne s’étende pas en largeur et que la clôture du mur d’enceinte soit renforcée pour épargner l’établissement scolaire et les élèves du risque de menace.