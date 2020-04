AIN NOUISSY : Distribution de 12 000 bavettes médicales aux administrations et aux associations

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, l’association de bienfaisance, ‘’Kefil el yatim’’, bureau d’Ain Nouissy en coordination avec l’unité secondaire de la protection civile de cette localité. a organisé une opération de désinfection et de stérilisation au niveau des endroits publics . A travers cette opération ,une large opération de sensibilisation a été également effectuée en compagnie des autorités locales, des associations actives, de la protection civile et les services de la santé publique au niveau de tous les douars de la commune. Cette association a distribué prés de 12 000 bavettes médicales aux administrations et aux associations de cette agglomération. Elle poursuit les journées de sensibilisation en compagnie de la sureté de daïra, de la gendarmerie sous le slogan, restez chez soi.