AIN NOUISSY : Des psychotropes saisis et un véhicule volé récupéré

Dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses formes, en particulier celui lié au trafic et à la commercialisation des drogues et des substances psychotropes, les éléments de la police judiciaire relevant de la daïra d’Ain Nouissy, ont réussi à travers deux opérations différentes à la saisie d’une quantité de drogue de différents types et qualités et l’arrestation du suspect impliqué dans cette affaire , ainsi que la récupération d’un véhicule volé a-t-on appris auprès d’une source sécuritaire. La 1ère affaire concerne l’implication d’une personne dans la commercialisation de drogue de différents types et qualités, près du lieu de sa résidence à Ain Nouissy. Après identification de ce dernier, il a été procédé à la perquisition de son domicile sur autorisation du procureur de la République, où l’opération s’est avérée fructueuse ayant confiné à la découverte d’une quantité de 455 unités de boissons alcoolisées ,7 grammes de kif traité , en plus de 14 comprimés de psychotropes ainsi qu’un lot d’armes blanches composé d’un sabre , un poignard , un cutter pour découper le poison. Il s’agit du dénommé « S.S », âgé de 29 ans, résidant dans la commune d’Ain Nouissy. Pour le délit de détention et commercialisation de comprimés de psychotropes, le suspect impliqué a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem et suite à sa comparution immédiate, il a été prononcé à son encontre 18 mois de prison ferme assortie d’une amende estimée à 50.000 DA. Par ailleurs , la 2ème affaire a été résolue, suite à une plainte reçue par les mêmes services, indiquant qu’une personne a été victime d’une agression associée du vol de son véhicule de marque « Peugeot 208 » .Au reçu de l’information, une enquête approfondie a été mise en branle ayant permis à la récupération du véhicule, ainsi qu’a l’arrestation du principal suspect accompagné de son frère a-t-on indiqué. Les auteurs de ce crime ont été présentés devant le procureur de la République, a-t-on précisé.