AIN NOUISSY : Des projets d’utilité publique lancés sur 8 ha

Le plan d’occupation du sol (POS) de la commune étant maintenant révisé dans le cadre du respect des orientations fixées par le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU), la réalisation de projets de développement est maintenant légalement établie. C’est dans ce sens justement que la procédure de la révision de cet instrument d’urbanisme qu’est le POS a été lancée et approuvée, tout en restant dans le cadre du PDAU. Autrement dit, c’est chose aisée pour les autorités locales concernées de réaliser, par phases successives, les différents projets de développement de la commune .Pour se faire, une superficie de 08 hectares (80.000 m2) a été prévue pour accueillir les futures réalisations d’utilité publique .Il s’agit, en l’occurrence de projets d’équipements publics et des projets de construction immobilière, sachant que le couple intercommunal El Haciane et Aïn Nouissy forment un ensemble géographique dont le destin économique est déjà scellé avec les divers investissements injectés au niveau de la zone d’activité et du « bassin laitier ». En perspective, à la demande sociale qui sera induite par une croissance économique attendue, la Commune d’Aïn Nouissy, est en train de s’y préparer activement. Pour preuve, il a été procédé à la révision du plan d’occupation du sol et au démarrage dans l’exécution des projets inscrits en 1ère phase. A ce sujet, M. Abdelkader Maïzia, le maire de la Commune d’Aïn-Nouissy, a révélé récemment, ‘’ que la 1ere phase de ce POS est déjà lancée et dans laquelle, 200 logements affectés, sont en cours de réalisation à un taux de 70 % .Dans la partie Ouest de la Commune, vers la route menant vers la Commune de Fornaka, est prévue l’implantation de 500 logements du type AADL, 200 logements sociaux ainsi que la construction de divers projets d’équipements publics tels : une piscine, un stade, une salle omnisports…etc. ‘’Toujours dans le cadre de ce POS réaménagé, sa 1ere phase sera achevée, probablement, dans les deux prochains mois à venir et c’est ce qui fera place à l’entame de la 2eme phase du POS en question, avec d’autres projets, a précisé M. le P/APC d’Aïn-Noussy.