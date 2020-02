AIN NOUISSY : Découverte d’un drone chez un photographe

Au niveau d’un point de contrôle et d’inspection, au carrefour de Aïn-Nouissy, les forces de police judiciaire de la sûreté de daïra de Aïn-Nouissy ont saisi un petit « drone » de fabrication chinoise, conçu pour la photographie. Cet appareil volant était en la possession d'une personne résidente à Mascara, qui a déclaré être un photographe et qu'il utilise toujours dans son activité professionnelle, notamment dans la photographie aérienne, à l’occasion des mariages. Il a indiqué l’avoir acquis auprès d'un expatrié, pour la somme de 10 millions de centimes et ce, sans savoir que le drone est considéré comme un appareil réglementé dont l'utilisation est soumise à une licence des autorités, compétentes. Le drone a été saisi et remis aux services de l'inspection régionale des douanes de Mostaganem. La personne en question, accusée de possession et d'exploitation sans autorisation de dispositif réglementé (drone), a été traduite par-devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem, qui l'a convoqué à comparaître à une prochaine audience.