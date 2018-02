AIN KERMES (TIARET) : Les fidèles d’une mosquée observent un sit-in !

En exclusivité, le journal «Réflexion" vient d’apprendre que plusieurs fidèles ont observé un sit-in devant la mosquee"Chaib Draa" située en plein cœur du chef-lieu de commune Ain Kermes, distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 70 km au sud, hier ,le 21 février 2018 aux environs de 12h30mn .En effet et selon toujours une source bien informée, les fidèles revendiquent le retour de l Imam Cherrak qui a fait l’objet d’une suspension jusqu’ à sa comparution devant le conseil de discipline. La décision de suspension a été prise par la direction des affaires religieuses et ce, suite à des correspondances émanant du maire de la commune qui n’a pas apprécié un prêche dont l’ objet était les normes de responsabilité et leur joug tout en signalant que ce prêche a eu lieu après l’affichage de la liste des bénéficiaires de logements sociaux qui a eu lieu au creux de la semaine écoulée. L’affaire fait le buzz sur les réseaux sociaux et l’on apprend de source sécuritaire qu’une enquête est ouverte et suit son cours.