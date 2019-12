AIN KERMES (TIARET) : Le DEP dépêche une commission d’enquête à la daïra

En exclusivité, le directeur des équipements publics, vient de nous informer, qu'une commission d'inspection et d’enquête sera dépêchée par ses soins, au siège de la daïra d'Ain Kermes et ce pour des constatations autour des tenants et aboutissants, relatifs aux 2 projets de réfection et d'entretien, l'un concernant la résidence du chef de la daïra et l'autre projet, est relatif au siège lui-même et dont les enveloppes sont respectivement estimées à 70 millions de centimes et 600 millions de centimes. Le grand scandale qui a fait déborder le vase ,serait les déclarations de l'ex-chef de daïra, actuellement occupant le même poste à la daïra de Tizi-Ouzou, lequel nous a informés que le siège de la résidence a été rénové par ses soins et bénévolement, en témoignent les bons d'achat de différents matériaux de construction ,acquis auprès de commerçants et que ces travaux ont été initiés par ses soins d'une manière bénévole et ce, par amour au pays d'une part et d'autre, l'action était soumise à un sceau d'urgence pour permettre à ses hôtes d’être pris convenablement en charge et que prés de 35 millions de centimes versés de sa propre poche, ont été suffisants à satisfaire toutes exigences. Cependant, les travaux entamés par l'ex-chef de daïra ont été facturés au profit d'une entreprise qui a bénéficié des 2 projets, soit une enveloppe totale de 670 millions de centimes et le mobile qui a déclenché l’enquête serait le refus de signature des factures par le subdivisionnaire des équipements publics et ce refus lui a coûté très cher, et a été contraint de démissionner et de même pour un autre employé de cette subdivision.