AIN KERMES (TIARET) : Enquête sur un projet de réfection du siège de la daïra

Nos sources précisent que ce projet, a été qualifié par plusieurs milieux responsables comme étant un projet "Fiasco" et entaché d’irrégularités et rien ne parait refléter l'enveloppe injectée par l'Etat et qui serait de l'ordre de 670 millions de centimes, laquelle enveloppe a été divisée pour 2 conventions, dont a bénéficié une entreprise, qui a abandonné en mi-chemin les travaux, en rappelant que la 1ere convention est relative aux travaux d'entretien et de réfection du siège de la daïra, estimée à 600 millions de centimes. La 2ème convention, a été de l'ordre de 70 millions de centimes, elle concerne les travaux de réfection de la résidence du chef de daïra, en signalant que la direction de l'administration locale de la wilaya de Tiaret, aurait auparavant lancé plusieurs opérations de réfection et d'entretien à l'adresse des 14 daïras relevant du territoire de la wilaya de Tiaret dont la daïra d'Ain-Kermes et ce en 2018, nous confie une source responsable. La source ajoute que l'ex-chef de daïra d'Ain-Kermes et en dépit de l'existence de l'enveloppe, aurait laissé le siège de la daïra dans un état lamentable et pour simple illustration, certains employés et en particulier des femmes, trouvaient des peines à satisfaire leurs besoins et faisaient recours à d'autres lieux, en l’absence de toilettes et sanitaires. A cela s'ajoute une installation électrique très défectueuse, sans pour autant citer le bureau du chef de daïra qui ne répond guère aux normes urbanistiques actuelles (plate-forme en granito ancien). Même l’équipement en bureautique, parait archaïque et ne reflète aucunement la notoriété d'un bureau de chef de daïra, en rappelant que l'ex-chef de daïra et pour des raisons inconnues aurait gelé les fonctions du secrétaire général. Pour rappel et en dépit de l'existence d'une enveloppe consistante, l'ex-chef de daïra d'Ain-Kermes, actuellement occupant le même poste à la daïra d'Ain-Hammam, aurait déclaré, avoir effectué certains travaux au niveau de la résidence, dont le montant s’évaluant à prés de 35 millions de centimes a été "versé" de sa propre poche et ce bénévolement. Une thèse qui a ouvert une brèche d’appétit pour l'approfondissement des investigations qui vont s’élargir à des commerçants de matériaux de construction, nous confie une source sécuritaire qui ajoute que des maires ont été convoqués pour apporter leurs témoignages sur la gestion de l'ex-chef de daïra, qui aurait laissé un héritage miné, selon nos mêmes sources qui précisent que ce grand dossier explosif fera tomber plusieurs têtes. Pour rappel, un montant de 457 millions de centimes des 670 millions de centimes a été reversé à la direction de l'administration locale qui aurait confié la réalisation des 2 conventions à une autre entreprise.