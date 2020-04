AIN KERMA (ORAN) : Plus de 350 couffins pour les démunis

Les actions humanitaires envers des habitants des zones d’ombres en cette période de propagation du coronavirus se poursuivent. Dans cette optique, la direction de l’action sociale, en collaboration avec les cellules de proximité et quelques bienfaiteurs, Croissant-Rouge algérien et des Scouts musulmans algériens, ont distribué 329 colis alimentaires aux familles de la commune de Ain Kerma, daïra de Boutlelis. Cette opération se poursuivra à d'autres zones d'ombre dans les différentes communes, dans le cadre de la solidarité pour la prévention du covid19. La wilaya d’Oran a lancé cette campagne de solidarité au profit des familles nécessiteuses dans les zones d'ombre des communes de la wilaya, afin de leur fournir la nourriture, en particulier dans ces circonstances exceptionnelles. Pour rappel le premier ministre Abdelaziz Djerad a instruit les walis de mettre en œuvre, un dispositif "particulier" d’assistance et d’accompagnement des citoyens pour limiter les répercussions économiques et sociales des mesures de confinement instaurées pour endiguer la propagation du Coronavirus en Algérie. les walis sont instruits, sous le sceau de l’urgence, à l’effet d'initier une opération portant organisation et encadrement des quartiers, des villages et des regroupements d’habitations. Cette mission mobilisera, sous forme de comités locaux, les élus de la commune, les associations de quartiers et de village, les notables et les associations de wilaya et de commune activant dans le domaine de la solidarité et de l’humanitaire, y compris les bureaux locaux du Croissant Rouge Algérien et des Scouts Musulmans. Les comités ainsi installés auront pour missions essentielles de "recenser" les familles démunies et celles ayant besoin d'accompagnement en cette période de confinement, d"'assister" les pouvoirs publics dans la distribution des aides et dans toutes les opérations engagées au profit de ces derniers et enfin, d'"informer" les autorités locales des préoccupations et besoins des populations concernées.