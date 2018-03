La Daïra d’Ain Fekan s’est réveillée ce vendredi sur un crime, en effet, deux cousins qui vivent un différent sur leur terre, sont arrivés aujourd’hui à l’irréparable. Le jeune est arrivé à mettre fin aux jours de son cousin plus âgé que lui, le poignardant nous dit on. Le corps de la victime a été transporté à l’hôpital de Ghriss et une enquête fut ouverte par les éléments de la Gendarmerie Nationale territorialement compétente pour élucider les causes exactes de la mort.