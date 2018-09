AIN FARES (MASCARA) : Un jeune de 17 ans mortellement poignardé

En effet, la cité des quatre cent logements au niveau de la ville de Mascara a été le théâtre d’un crime crapuleux, lorsqu’un jeune âgé de 17 ans a été poignardé mortellement par un autre jeune âgé de 23 ans résidant à Ain Fares distant d’environ 20 km du chef lieu de la wilaya. Suite à une altercation dont personne ne connaissait la cause, le mis en cause a utilisé son arme blanche pour porter plusieurs coups à la victime. Le corps sans âme a été transporté à la morgue de l’hôpital Meslem Tayeb et une enquête vient d’être entamée pour élucider les causes de ce crime.