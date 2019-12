AIN FARES (MASCARA) : Arrestation d’un dealer de substances psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sureté de daïra d’Ain Farès à Mascara ont réussi à arrêter un trafiquant âgé de 26 ans, avec la saisie d’une quantité de kif traité et de comprimés hallucinogènes et ce, suite à l’exploitation de renseignements parvenus aux éléments de la brigade au sujet de l’activité illégale d’un suspect qui dissimulait ces substances dans un lieu isolé aux alentours de la ville d’Ain Farès non loin de son lieu de résidence. Les lieux ont été passés au peigne fin ce qui a permis de saisir une quantité de 24,2 grammes de kif traité et 08 capsules de substances psychotropes dissimulées dans une boite en carton, ainsi qu’un couteau utilisé dans le découpage de ces substances. Une enquête a été ouverte ayant abouti à l’arrestation du suspect. Une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.