AIN EL TURCK (ORAN) : Une bagarre rangée entre élus de l’APC

Décidemment, rien ne va plus entre les élus de l’APC de cette importante municipalité touristique d’Ain El Turck. Deux semaines après la substitution décidée par le nouveau chef de daïra en vue d'une entente entre les 19 élus que compose cette APC, dont 17 issus du parti FLN et 2 élus RND. Après cet arrangement établi par le nouveau chef de daïra, ces derniers ont optés pour une session extraordinaire mercredi dernier, qui avait pour objet le changement et la désignation des nouveaux membres de l'exécutif. En ce sens, l'actuel maire, M.Semara Abdennour a désigné son vice-président l'ancien P/APC , M.Sebbagh Ali en qualité de vice-président chargé de l'urbanisme. Malheureusement, des mécontentements des 10 élus de l'opposition ont fini par éclater, qui n'ont pas avalé cette nomination, et une dispute suivie de mots grossiers éclata en pleine séance de délibération entre ces élus qui ne veulent rien comprendre pour débloquer la situation jugée très critique. D’autres faits semblent faire capoter la solution négociée, il y a aussi le fait que l’opposition qui a exigé que le troisième poste de vice-président, qu’occupe le 1er de la liste RND, M. Tebbagh Ali, soit également libéré. Ce dernier aurait opposé un niet catégorique et aurait même dit à certains qu’il «ne quitterait jamais ce poste et personne ne me fera bouger de ce fauteuil de vice-président». Les citoyens ont été surpris et ont assisté à une seconde dispute qui n’a fait que déshonorer l'image ternie de cette importante commune dans la grande place du 1er Novembre devant le public. Les élus se sont dirigés vers le siège du chef-lieu de la daïra pour reprendre à nouveau les altercations et les disputes, un geste déshonorable émanant de ces représentants des citoyens de la ville balnéaire d’Ain El Turck qui se sont comportés malheureusement comme des voyous.