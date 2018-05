AIN EL TURCK (ORAN) : Les familles démunies réclament leurs couffins de Ramadhan

Bien que la situation pourrisse dans cette commune balnéaire, du fait que les représentants de la société civile se sont réunis dernièrement pour débattre de la situation de leur APC bloquée jusque là. Durant leur intervention, les animateurs et les citoyens présents, ont, majoritairement imputé «la responsabilité du blocage au maire qui refuse de faire des concessions alors que les élus de l’opposition au nombre de 13 élus sur les 17 que compte cette municipalité dont 02 élus du parti RND en ont fait beaucoup», ont-ils indiqué. Selon le maire qui a affirmé dans une déclaration officielle à la presse locale en affirmant qu’ il a réussi l’opération de la distribution de 2300 couffins de ramadhan aux familles démunies et recensées sans aucun incident et d’ajouter que les membres de l’exécutif ne veulent pas travailler avec lui pour leurs intérêts personnels et non pour la municipalité et que ce blocage émanant d’eux ne fait que salir l’image ternie de cette importante commune balnéaire et touristique . Quant aux 13 élus de l’opposition qui, ces derniers n’ont pas manqués de déclarer haut et fort qu'à maintes reprises ils ont essayés de le convaincre lors des réunions de concertations pour des prises de décisions importantes et d’utilité publique ,chose qu’il n’a pas voulu prendre en considération , a jugé utile de prendre des décisions unilatérales selon eux ,alors que ce blocage accuse de grands retards dans la relance des différents projets structuraux inscrits et qui sont à l’arrêt puisque le maire campe sur sa positon de ne jamais négocier selon lui, de droit à ses détracteurs, ont-ils avoués. Après moult réflexions, il a été décidé d’observer selon les membres de l’opposition un rassemblement de protestation devant le siège de la mairie pour exiger l’installation de l’exécutif et débloquer par conséquent l’APC, afin d’entamer le travail collégialement dans l’intérêt de la collectivité.