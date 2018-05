AIN EL TURCK (ORAN) : La station de bus et taxis en piteux état !

Aïn El Turck, une ville balnéaire et touristique qui accueille chaque saison estivale plus de 20 millions de touristes qui séjournent dans ces villages et plages touristiques ne dispose même pas d'une gare routière dans les normes requises ni encore moins des aires de stationnement pour les taxis à part en effet, cette unique ancienne station des bus dépourvue de toutes les commodités nécessaires et qui date de l'époque coloniale, enregistre en premier lieu l'absence de toilettes publiques ainsi que les abribus qui font défaut. Un vrai gâchis pour le chef lieu de la daïra d’Ain El Turck bien, qu'elle est située à proximité de l’ancienne siège de la daïra en plein milieu du tissu urbain, ressemble, à s'y méprendre, à un champ de bataille et les bus stationnaient gratuitement sans payer un sous pour renflouer les caisses de la commune qui peine pour payer les mensualités de ses 400 employés. «Où peut-on s'abriter maintenant que les abribus font défaut ? Je ne sais pas pourquoi on s'ingénie à détruire tout ce qui est public? La plupart des voyageurs qui transitent par cette station ne sont pas du tout satisfaits de l'emplacement, réclament au quotidien l'état de l'aire de stationnement qui est vraiment à déplorer.