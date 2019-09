AIN EL TURCK (ORAN) : Démantèlement d’un dangereux réseau criminel

Ce samedi, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra d’Ain El Turck ont réussi à démanteler un réseau dangereux et violent composé de deux personnes spécialisées dans l'attaque à main armée et le vol du véhicule, dirigé par un criminel dangereux vivant dans le quartier populaire de Saint Pierre, surnommé "Zagalo". Par les agents du département après les instructions d'enquêter sur l'affaire commise par cette bande de criminels qui a séquestré un clandestin qui a échappé de peu à la mort du nouveau quartier de la ville vers le quartier de Yasmine , mais quand ils ont atteint le quartier des Amendiers il l'ont ligoté par la force avec un câble de fil et ils ont pris la fuite à bord de son véhicule qu'ils ont séquestré. Selon la source, l'enquête a révélé que le gang s'était réfugié dans un quartier balnéaire du centre-ville d'Ain El-Turck, où un tribunal avait établi un plan judiciaire établissant que les coupables avaient été arrêtés pour flagrant délit et en possession d'armes prohibées ainsi que du véhicule volé. 14 affaires selon les informations, dans l'attente de l'achèvement de l'enquête.