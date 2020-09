AÏN EL BIA (ORAN) : 549 kg de viande impropre à la consommation saisis

Pour préserver la santé du consommateur, les policiers des sûretés de wilaya de tout le territoire du pays redoublent les contrôles au niveau des transports de marchandises des produits périssables, tels que viandes rouge et blanche, poissons surgelés, fruits et autres aliments En effet, c’est dans ce contexte, que lors d’un contrôle d’un véhicule non conforme au transport de viandes à Ain El Bia commune d’Oran que les policiers ont saisi 549 kilos de viande rouge impropre à la consommation et également des abats. Notons que des procédures ont été prises contre le chauffeur et le propriétaire de cette quantité de viande.