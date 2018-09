AIN DEHAB (TIARET) : Les parents d’élèves protestent devant l’école Sidi Cheikh

En exclusivité, le journal "Réflexion" vient d’apprendre que la rentrée scolaire au niveau de l’école primaire "Sidi cheikh" située dans la commune d Ain-Dehab, à quelque 70 km au sud du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été fortement chahutée suite au sit-in qui a été observé ce mercredi 5 septembre 2018 par les parents d’élèves qui ont violemment dénoncé la décision d’affecter 6 classes de cette école en annexe de CEM, avançant la différence des âges et des niveaux et aussi les dysfonctionnements qui seront engendrés par cette décision très tardive et dans le même contexte, l’absence d’une salle de réunion pour les professeurs a envenimé la situation, le temps où les responsables de l’éducation observent une passivité devant le manque d’équipements et d’infrastructures scolaires. Une situation qui interpelle les hautes instances de la wilaya de Tiaret .Le bras de fer entre parents d’élèves et responsables locaux d’éducation paraissent rejoindre un climat tendu.