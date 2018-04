AIN DEHAB : Suicide d’un jeune par pendaison

La paisible commune d’Ain-Dehab, à quelque 70 km au Sud du chef-lieu de wilaya de Tiaret, vient de se réveiller ce samedi 7 avril 2018, sur une information qui a fait le tour de la région, faisant part de la découverte d’un jeune, âgé de 30 ans, pendu au sein de son domicile familial et ce sont les membres de sa famille qui l’ont découvert corps sans vie et attaché à une corde. Selon des sources concordantes, le jeune en question souffrait de perturbations psychologiques. L’information a fait plonger la ville très réputée pour être un fief des traditions ancestrales, dans un climat de chagrin et d’inquiétude, tout à signaler que durant ce mois, la wilaya de Tiaret vient de renouer avec le phénomène de suicide. Une enquête est actuellement en cours et est ouverte par les services de la sûreté de daïra d’Ain-Dehab, territorialement compétents.