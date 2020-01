AÏN DEFLA : Un raqi escroc sous les verrous

Les services de sécurité de Djellida, dans la wilaya de Aïn Defla ont pu mettre terme aux agissements d’un ‘’raqi’’ escroc, qui versait dans le faux et usage de faux, rapporte une source médiatique. En effet, cette opération est intervenue suite à des informations selon lesquelles un individu de l'Est de l'Algérie invitait instamment les gens à adhérer à son association et à contribuer financièrement à son fonctionnement. Âgé de 56 ans, le raqi escroc profitait de la confiance de ses victimes pour amasser de grandes sommes d'argent, soi-disant pour son association. Ce sont les éléments de la police judiciaire de la sûreté de la daïra de Djellida qui élaboreront un plan pour appréhender l'individu. Ils mettront la main sur lui alors qu'il était attablé dans un café maure. Une petite fouille à l'intérieur de son véhicule va permettre aux policiers de découvrir la grosse arnaque. Ils y trouveront des plantes médicinales, des coupures de papier sur lesquelles étaient écrits des talismans, mais également des cachets administratifs contrefaits. Par ailleurs, les éléments de la police découvriront dans le même sillage que l'escroc a arnaqué une vingtaine de personnes. Il leur aurait soutiré la coquette somme de 1,6 millions de dinars. Ce qui lui a valu une présentation devant le procureur de la République pour "création d’une association fictive aux fins d’escroquerie" et "faux et usage de faux". Le mis en cause à été placé en détention provisoire à la prison de Aïn Defla en attendant son procès.