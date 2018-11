AIN DEFLA : Un jeune tue sauvagement sa sœur à coups de marteau

Un jeune homme de 26 ans, résidant dans la commune d’Aïn Soltan, relevant de la wilaya d’Aïn Defla, a sauvagement assassiné sa sœur de 24 ans en lui assénant plusieurs coups de couteau et de marteau, alors que sa deuxième sœur de 20 ans a été grièvement blessée a-t-on appris de sources concordantes. Les faits remontent au mardi dernier quand le mis en cause qui se trouvait dans un état d’hystérie, agissant visiblement sous l’effet de psychotropes, s’en est pris aux membres de sa famille durant la nuit pour des raisons inconnues pour l’heure. Selon des témoins sur place, le jeune en question a même tenté de s’attaquer à sa mère qui a accompagné ses deux filles à l’hôpital de Khemis Meliana où a été admise la première victime. Vu son état grave, la seconde a été transférée à l’hôpital de Blida. N’était l’intervention des voisins qui se sont déplacés en nombre à l’hôpital de Khemis Meliana, le criminel, aurait pu attenter à la vie de sa mère. Ce dernier a été arrêté par la police et remis aux services de la gendarmerie d’Ain Soltan qui ont ouvert une enquête pour élucider cette affaire.