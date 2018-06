AIN DEFLA : Un individu arrêté pour viol de 3 mineurs

Les services de sécurité de la daïra de Khemis Miliana (wilaya d’Ain Defla), ont arrêté le dimanche 03 Juin 2018, un père de famille, pour séquestration et viol de trois enfants mineurs, selon une information rapportée par ‘’ObservAlgerie’’. L’accusé, âgé d’une cinquantaine d’années, a séquestré dans son appartement trois enfants mineurs, dont l’âge ne dépasse pas les 13 ans, et les a ensuite violés et pris en vidéo, ont affirmé des sources locales. Les services de sécurité ont lancé un avis de recherche, suite à la disparition des trois enfants, signalée par leurs parents. Suite aux enquêtes diligentées, ils ont pu être retrouvés chez l’accusé. Le mis en cause est un repris de justice récidiviste, il a déjà violé une fille mineure il y a deux ans de cela, ont ajouté les mêmes sources. L’auteur du viol a été arrêté par les services de sécurité. Les parents des enfants et tous les habitants de la ville de Khemis Miliana, ont demandé à ce que la peine capitale lui soit infligée.