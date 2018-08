AIN DEFLA : Un abri pour terroristes détruit

Les opérations d’envergures des éléments de l’Armée nationale populaire continuent à porter des coups durs aux groupes criminels. Un détachement de l’ANP a procédé ce vendredi 10 août 2018 à la destruction d’un abri pour terroriste dans la wilaya d’Ain Defla, affirme un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, lors d’une opération de fouille et de recherche, menée le 10 août 2018, à Ain Defla , un abri pour terroristes, contenant un fusil semi-automatique de type Simonov, un pistolet automatique, un groupe électrogène, des équipements informatiques et des moyens de communication ainsi que des denrées alimentaires et d’autres objets», ajoute le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-côtes ont saisi à El-Ghazaouet, 36.6 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un détachement de l’Armée Nationale Populaire a arrêté, à Biskra, un contrebandier, et saisi un camion chargé de 5460 unités de différentes boissons.