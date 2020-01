AIN DEFLA : Saisie de 260 000 dinars en faux billets

Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Tachta (55 km au nord d’Ain Defla) ont démantelé mercredi dernier un réseau de cinq personnes (âgées entre 23 et 38 ans) s'adonnant à la falsification et au trafic de la monnaie nationale, en saisissant plus de 260.000 dinars, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de communication du groupement local de ce corps de sécurité. Ayant eu vent d informations faisant état d'un individu s'adonnant à la falsification et au trafic de la monnaie nationale au niveau de Tachta, les gendarmes de la brigade de cette localité, appuyés par leur homologues d'El Attaf et des éléments de la section de recherches et d'intervention (SSI) d' El Abadia ont mis en place un plan visant sa neutralisation, a-t-on précisé. Les vastes recherches lancées ont permis aux gendarmes d'arrêter la personne en question en compagnie de trois de ses acolytes, saisissant la somme de 264.000 dinars (coupures de 2000 dinars) que la bande s'apprêtait à écouler sur le marché, a-t-on fait savoir.