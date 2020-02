AÏN DEFLA ET TIPAZA : Destruction de trois casemates pour terroristes

Trois casemates pour terroristes contenant huit bombes de confection artisanale et d’autres objets, ont été détruites, à Ain Defla et Tipaza, lors d’opérations de ratissage, a indiqué jeudi, le MDN, dans un communiqué. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 12 février 2020 lors d’opérations de recherche et de ratissage à Aïn Defla et Tipaza (1ère Région Militaire), trois (03) casemates pour terroristes, huit (08) bombes de confection artisanale et d’autres objets », indique le MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont intercepté, à Djanet (4ème RM) et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), huit (08) individus et saisi un (01) camion, deux (02) groupes électrogènes, un (01) marteau piqueur et (150) sacs de mélange de pierres et d’or brut.