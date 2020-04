AIN DEFLA ET SKIKDA : Trois terroristes abattus et une quantité d'armes récupérée

Trois terroristes ont été abattus et une quantité d'armes et de munitions a été récupérée, lors de deux opérations distinctes menées lundi soir par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) dans les wilayas d'Aïn Defla et Skikda, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, lundi 13 avril 2020, deux (02) terroristes lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la commune de Tarek Ibn Ziyad, wilaya d'Aïn Defla (1ère Région Militaire)", note la même source, précisant que "cette opération, toujours en cours, a également permis la récupération de deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un (01) mitrailleur léger de type RPK, deux (02) bombes de confection artisanale, six (06) chargeurs de munitions, trois (03) paires de jumelles ainsi que d'autres objets". Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP "a abattu, lundi, soir, un (01) dangereux terroriste lors d'une embuscade dressée près de la localité de Djamaa di Lekhnak à Collo, wilaya de Skikda(5ème RM), et récupéré un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, (03) chargeurs de munitions et une (01) grenade. Il s'agit en l'occurrence de l'un des chefs des groupes terroristes, dénommé Boulagroune Khaled dit -Abou Dhirar- qui avait rallié les groupes terroristes en 1995".