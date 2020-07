AIN DEFLA : Deux terroristes abattus

Deux terroristes ont été éliminés et une quantité d'armes et de munitions a été récupérée mardi par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), lors d'une embuscade tendue à Djbel Amrouna, aux environs de la commune d'El-Hassinia, dans wilaya d'Aïn Defla, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu ce mardi 28 juillet 2020 lors d'une embuscade tendue à Djbel Amrouna, aux environs de la commune d'El-Hassinia, wilaya de Aïn Defla (1ère Région Militaire), deux (02) terroristes, et a récupéré deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions, une (01) grenade et une (01) paire de jumelles", précise la même source.