AIN DEFLA : Destruction de 13 obus et une bombe de confection artisanale

Treize (13) obus et une bombe de confection artisanale ont été découverts et détruits vendredi par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la wilaya d'Ain Defla, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 03 janvier 2020, treize (13) obus et une (01) bombe de confection artisanale à l'issue d'une opération de fouille et de ratissage à Ain Defla (1ère Région militaire)", précise la même source. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement combiné de l'ANP a saisi, à Ghardaïa (4ème RM) une grande quantité de kif traité s’élevant à 500 kilogrammes", note le communiqué, ajoutant que "d'autres détachements en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 136 kilogrammes de la même substance à Maghnia (2ème RM) et El Oued (4ème RM)".