AÏN DEFLA : Destruction d’une casemate pour terroristes

Une casemate pour terroristes contenant notamment trois bombes artisanales, a été découverte et détruite par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), dimanche, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la localité de Djbel Elouh, à Aïn Defla, a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 09 février 2020 lors d'une opération de recherche et de ratissage dans la localité de Djbel Elouh à Aïn Defla (1ère Région militaire), une (1) casemate pour terroristes contenant trois (3) bombes de confection artisanale, deux (2) groupes électrogènes ainsi que des effets vestimentaires et de couchage et d'autres objets", précise le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Gardes-frontières "ont saisi, à Tlemcen (2ème Région militaire), 3,800 kilogrammes de cocaïne, 8 kilogrammes de kif traité et 12.380 comprimés psychotropes", ajoute la même source.