AÏN DEFLA : Arrestation d’un dangereux criminel à Khémis Miliana

Les services de la police judiciaire de la daïra de Khémis Miliana (Aïn Defla) ont arrêté un dangereux criminel à l’encontre duquel 19 décisions d’arrestation ont été prononcées par la justice pour son implication dans nombre de crimes et délits au niveau des wilayas de Aïn Defla, Chlef et Alger, a-t-on appris vendredi de la sûreté de wilaya. La mise hors d’état de nuire de cet individu âgé de 33 ans est intervenue suite à des informations faisant état de sa présence au niveau de la sortie est de Khémis Miliana. Les services de sécurité ont aussitôt mis en place un plan minutieusement étudié en vue de le neutraliser, prenant beaucoup de précautions compte tenu du fait qu’il est connu pour son tempérament extrêmement agressif, a-t-on précisé de même source. Armé d’une épée Samouraye (grand calibre), l’individu en question a tenté d’agresser l’un des policiers, a-t-on détaillé, relevant que leur haut professionnalisme leur a permis de le neutraliser après quelques vains soubresauts de sa part. Après accomplissement des procédures réglementaires à son encontre, le mis en cause a été présenté devant les instances judiciaires de Khémis Miliana qui ont ordonné son placement à la maison d’arrêt de la ville, a-t-on souligné de même source.