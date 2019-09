AIN DEFLA : 8 bombes artisanales et un lance-roquette détruits

Un détachement de l’armée nationale populaire (ANP) a découvert et détruit vendredi à Ain Defla, 8 bombes de confection artisanale et 1 lance-roquettes, indique samedi un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN). « Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Ain Defla (1ère Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 30 août 2019, un (01) lance-roquettes de confection artisanale et huit (08) bombes de confection artisanale », précise la même source.