AÏN DEFLA : 2 corps sans vie repêchés de l’oued Chlef

Les éléments de la protection civile de Aïn Defla ont repêché ce lundi après-midi les corps de deux jeunes retrouvés inanimés au niveau de l’oued Chlef, à hauteur de la commune de Rouina (15 km au nord du chef- lieu de wilaya), a-t-on appris auprès de la Direction locale de ce corps constitué, Selon les informations recueillies, les victimes (14 et 16 ans) qui venaient d’achever leur travail quotidien consistant en l’arrachage d’oignons au niveau d’un champ situé non loin de l’oued Chlef se sont résolus à y faire trempette pour atténuer un peu de la chaleur torride sévissant dans la région, ne se doutant guère qu’ils allaient y laisser leur vie. Les corps sans vie des deux jeunes ont été transférés à la morgue de l’hôpital Mekkour Hamou de Aïn Defla, a-t-on précisé. Au total, 11 interventions ont été effectuées par la protection civile de Aïn Defla depuis le début de l’année en cours, a-t-on déploré, faisant état de 11 personnes décédées et de deux (2) autres sauvées d’une mort certaine