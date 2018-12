AIN CHAFIA (SIDI BEL ABBES) : Le départ des forces militaires, source de stress

Depuis le départ, ces trois derniers jours, des éléments des forces de l'A.N.P, chargés de la sécurité des citoyens et des biens publics depuis fort longtemps la peur plane sur Aïn Chafia, petite et paisible localité de résidence, relevant de la commune de Téghalimet,40 km au sud de Sidi Bel Abbès, et les habitants se disent sur le qui-vive aujourd'hui ,a-t-on appris de certains d'entre eux. '' Dès l'arrivée des forces militaires ,nous avons bien affirmé notre retour à Aïn Chafia, village à vocation agricole par excellence, que nous avons quitté et abandonné auparavant pour des raisons d'ordre sécuritaire, lancent des locuteurs''.

''La vie, à notre grande satisfaction, semblait reprendre son rythme, son cours normal de jour en jour, ajoutent d'autres intervenants .Nous nous sentons encore une fois dans une situation confuse et indécise, à l'issue du déménagement du cantonnement militaire lequel nous a de tout temps réconfortés. Un départ considéré comme source de stress et d'instabilité''.