AIN BOUDINAR : Une cinquantaine de personnes intoxiquées lors d’une fête

Et voilà que la saison de la chaleur est sur les portes, les intoxications alimentaires ont frappé fort au niveau de la wilaya de Mostaganem tant affectée par ce phénomène à l’instar des autres wilayas, causant des dizaines de victimes, faute du manque d’hygiène et de contrôle de produits alimentaires périssables de courte durée. En effet, une cérémonie célébrée à l’occasion d’une nouvelle naissance, communément nommée "guesaâ", au douar de Slaiaïa relevant de la commune d’Aïn Boudinar s’est transformée en un drame, puisqu’une cinquantaine de personnes ont été touchées par une intoxication alimentaire causée par le repas festif servi, a-t-on appris de sources crédibles. Ce drame a fait un lourd bilan de 54 cas, dont des enfants, a ajouté la même source. Les victimes ont été évacuées par les agents de la protection civile de la wilaya de Mostaganem, qui a consacré plusieurs ambulances, comptant le nombre des personnes touchées, et qui ont été transportées vers l’hôpital d’Aïn Tédelès pour des prises en charge médicale. Averti, le directeur de la santé de la wilaya en compagnie d’autres responsables s’est rendu à l’hôpital d’Aïn Tédelès pour s’acquérir de l’état de santé des victimes. Notons qu’une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances de ce drame.