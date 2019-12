AÏN BOUDINAR : Un enfant de 12 ans libéré à Douar ‘’Baâytia’’

Dans une dépêche du groupement territorial « Benyahia Belkacem », de Mostaganem, il a été révélé que, dans la soirée du dimanche 27 Novembre 2019, les éléments de la gendarmerie de Mostaganem ont réussi à libérer un mineur âgé de 12 ans. En effet, il a été précisé que le centre opérationnel de ces forces de sécurité a reçu un appel, via le numéro vert 1055, l'informant qu'un véhicule touristique se trouvait au niveau du « Douar Baâytia » de la commune d 'Ain Boudinar. Le conducteur dudit véhicule a été suspecté d’enlèvement de la victime, et c’est ce qui a conduit les gendarmes du groupement à intervenir immédiatement avec l’exploitation de tous les moyens techniques modernes, tout en bloquant toutes les issues échappatoires possibles. Ainsi, les éléments de la gendarmerie ont procédé, de manière très rapide et normalisée, à l’arrestation du suspect âgé de 28 ans, attendu que ce dernier sera présenté immédiatement, après fin d’enquête, par devant le procureur de la République, près le tribunal de la juridiction compétente.