AÎN-BOUDINAR : À quand l’électricité à ‘’Si Belgoumidi’’ ?

Avec l’arrivée de la saison des pluies et du froid, c’est au tour des habitants du bourg rural « Si Belgoumidi » , relevant de la commune d’Ain Boudinar , et qui viennent de révéler que leur agglomération, bien que relativement proche aux communes voisines de la wilaya de Mostaganem, n’est pas encore raccordée au réseau d’énergie électrique et non plus également au réseau d’alimentation en gaz de ville. Considérant que la saison de l’hiver est déjà là, les résidents de ce petit village estiment qu’il est urgent pour eux de disposer, dans les meilleurs délais, de ces deux sources vitales d’énergie que sont l’électricité et le gaz. Les habitants de cette agglomération espèrent que les autorités locales concernées, ne manqueront pas de prendre en considération les revendications.