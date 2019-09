AIN BEIDA (ORAN) : Saisie de 1242 unités de boissons alcoolisées

Après l’exploitation d’informations parvenues aux élements de la sureté urbaine d’Ain Beida, signalant que des individus se livrent au commerce illicite de boissons alcoolisées, une enquête fut lancée et a permis aux policiers d’appréhender deux personnes âgées de 22 et 23 ans . Après la perquisition dans le domicile du principal mis en cause, situé au bidonville ‘’El Oued’’, il a été découvert une énorme quantité d’unités de boissons alcoolisées de diverses marques. Les auteurs ont été présentés au devant du tribunal pour répondre des délits commis.