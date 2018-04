AIN BEIDA (ORAN) : Les locataires d’AADL interpellent le wali d’Oran

La nouvelle cité AADL, implantée au niveau de ‘’haï Bouamama ‘’ à Ain El Beida dans la commune d’Oran, souffrent le martyre au quotidien suite à l’absence de commodités, suite à l’état de dégradation avancée de leur quartier. L’ensemble des résidents interpellent les autorités compétentes et à leur tête le wali d’Oran sur cet état de fait. Le représentant des résidents, a déclaré que : ‘’cette situation désastreuse est vécue par les locataires depuis des mois, sans qu’aucune solution ne vienne satisfaire la plateforme de revendications qui comporte de nombreux points, et non des moindres’’. Ce dernier a rappelé que chaque locataire verse mensuellement 2 600 dinars à titre de charges et ne cesse de se demander où va cet argent, du moment qu’il ne profite pas à l’entretien des cités. A signaler que les dégradations dans cette cité sont multiples, à commencer par les pannes de l’ascenseur qui contraignent les locataires à de pénibles montées, pour certains d’entre eux jusqu’au 14e étage. L’autre problème est la bâche à eau qui cause des désagréments pour l’alimentation en eau potable. ‘’Comment faire parvenir un jerrican d’eau au 14e étage ou toute autre course, en revenant du marché ?’’, s’interroge un autre locataire. Le troisième point est, incontestablement, le problème épineux des eaux usées qui se déversent dans le sous-sol (cave). ‘’Les eaux usées débordent de la cave, laissant dégager des odeurs nauséabondes qui empestent davantage en saison estivale, cela sans parler des désagréments et les maladies qu’elles provoquent : allergies, prolifération des moustiques et autres’’, note le même interlocuteur. ‘’Il y a une seule pompe d’évacuation de ces eaux qui fonctionne sur les deux installées : la seconde est en panne depuis plus de trois mois’’, avance le représentant qui dénonce l’inaction des autorités auxquelles les résidents ne cessent de les interpeller d’un tel calvaire qui perdure.