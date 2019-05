AÏN ADEN – SIDI BEL ABBES : Des citoyens emmurent le siège de la mairie

Des dizaines de citoyens, en majorité des jeunes en colère ,de Aïn Aden, chef-lieu de commune, relevant de la Daïra de Sfisef, sont sortis juste après la prière des ''Taraouih, dans la nuit de samedi à dimanche '', vers le siège de la mairie, munis d'outils de maçonnerie et de matériaux de construction, apprend -on d'une source autorisée. Arrivés sur les lieux, les jeunes mécontents n'ont pas tardé à emmurer la porte d'accès de la mairie, à l’aide de briques et de ciment, selon la même source. Les protestataires ont justifié cette action inédite, afin d'attirer l'attention des élus et responsables locaux, sur leurs conditions de vie déplorables et les maux sociaux auxquels ils seraient confrontés quotidiennement, tels le chômage endémique, le manque de moyens et d'infrastructures de distraction, les affres de l'oisiveté et du désœuvrement ...»mais surtout, lançaient-ils, la mauvaise gestion des élus municipaux.